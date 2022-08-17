Под Новосибирском в ДТП с фурой погиб пассажир «Лады», который ехал с водителем без прав

В ДТП в Мошковском районе погиб пассажир. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

В Мошковском районе в столкновении с фурой погиб 38-летний пассажир LADA Vesta. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

За рулем LADA Vesta был 24-летний парень без прав. По дороге из Болотного в Новосибирск он врезался в фуру, водитель которой снижал скорость по запрещающему жесту регулировщика. Впереди проводили дорожные работы.

– В результате происшествия на месте аварии скончался пассажир автомобиля LADA, мужчина 1984 года, а мужчина, управлявший «легковушкой», с различными травмами доставлен в больницу, – рассказали в ГИБДД.

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