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Происшествия17 августа 2022 7:08

Под Новосибирском в ДТП с фурой погиб пассажир «Лады», который ехал с водителем без прав

Парня за рулем легковушки увезли в больницу с травмами
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В ДТП в Мошковском районе погиб пассажир. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

В ДТП в Мошковском районе погиб пассажир. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

В Мошковском районе в столкновении с фурой погиб 38-летний пассажир LADA Vesta. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

За рулем LADA Vesta был 24-летний парень без прав. По дороге из Болотного в Новосибирск он врезался в фуру, водитель которой снижал скорость по запрещающему жесту регулировщика. Впереди проводили дорожные работы.

– В результате происшествия на месте аварии скончался пассажир автомобиля LADA, мужчина 1984 года, а мужчина, управлявший «легковушкой», с различными травмами доставлен в больницу, – рассказали в ГИБДД.

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