В Новосибирске судят водителя «ГАЗели», сбившего насмерть рабочего СГК у теплотрассы

Один из рабочих погиб на месте. Фото: ГИБДД по НСО

В Новосибирске начался суд над водителем «ГАЗели», сбившего двух рабочих на остановке.

Напомним, ДТП произошло 21 февраля 2022 года по адресу улица Серафимовича, 15/1. По данным ГИБДД, около 14:20 водитель «ГАЗели» двигался в сторону улицы Вертковская и сбил двух рабочих, которые готовились к ремонту теплотрассы на проезжей части. 30-летний мужчина попал в больницу, а его 37-летний напарник скончался на месте аварии.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. В пресс-службе СГК сообщали, что оказывают помощь пострадавшему и семье погибшего.

- Виновником ДТП признали 22-летнего водителя «ГАЗели», он ранее не был судим, детей у него нет. У погибшего осталась семья и двое детей. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет, – сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

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