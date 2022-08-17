В Новосибирске родители потратят на сборы ребенка в школу от 15 до 20 тысяч рублей

Новосибирцы потратят на сборы детей в школу до 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске многие родители готовы потратить на сборы ребенка в школу от 15 до 20 тысяч рублей. Это следует из данных опроса, проведенного «Зарплатой.ру».

Выяснилось, что 34% респондентов потратят на покупку школьных принадлежностей от 15 тысяч рублей. 36% опрошенных выделят из своего бюджета до 20 тысяч рублей. Тех, кто отдаст более 20 тысяч на сборы в школу, оказалось 30%.

58% родителей готовы потратить на школьную форму от пяти тысяч рублей. 30% новосибирцев рассчитывают приобрести более дешевый комплект одежды для своего чада. Остальные участники опроса не планируют в этом году покупать школьную форму.

Еще один пункт расходов – спортивная форма. 28% респондентов потратят на нее до двух тысяч рублей. Вариант «от двух до пяти тысяч» выбрали 50% сибиряков. 16% приобретут для своего ребенка более дорогой спортивный костюм. Остальные покупать его не будут.

На обувь 21% опрошенных выделит до двух тысяч рублей. От двух до пяти тысяч рублей отдадут 50% родителей. 26% готовы заплатить более пяти тысяч. Детям остальных респондентов новая обувь не нужна.

На рюкзак родители потратят от двух до пяти тысяч рублей. А на школьные принадлежности – до трех тысяч рублей.

Некоторые планируют купить для ребенка-школьника необходимые для учебы гаджеты. Речь идет о смартфоне или планшете. Самый распространенный вариант – от 10 до 20 тысяч.

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