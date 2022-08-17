Двое новосибирцев по ночам воровали колеса с грузовиков, в которых спали водители

Двое новосибирцев воровали колеса с грузовиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двоих новосибирцев обвиняют в 9 кражах запасных колес с грузовиков. Дело возбудили по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре региона, мужчины воровали колеса с припаркованных на ночь грузовиков с мая 2020 года по июнь 2021 года.

– При этом обвиняемых не смущал тот факт, что в грузовиках во время совершения преступлений находились водители, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Дело передали в Кировский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber