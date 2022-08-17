В Новосибирской области начали ремонтировать дорогу 80-х годов

В Новосибирской области начали ремонтировать дорогу, построенную в 80-е годы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дорогу 80-х годов начали ремонтировать в Новосибирской области. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.
Дорога проходит рядом с тремя населенными пунктами – Шмаково, Репьево и Плотниково.
− Ремонт ведется на автомобильной дороге «35 км а/д «К-19р» − Шмаково – Репьево» на участке км 0+000 - км 2+000, − рассказали в ТУАД.
Старую дорогу построили из железобетонных плит в 80-е годы. С тех пор ее никто не ремонтировал. Качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего – разбитые плиты и выступающие стыки.
В Территориальном управлении автомобильных дорог отметили, что на данном участке уложат выравнивающий слой асфальтобетона, а сверху – новое покрытие. После этого подрядчик обустроит дорогу и установит новые дорожные знаки.
В ТУАД добавили, что летом по этой дороге проезжает большое количество дачников.
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