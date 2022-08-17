Перелетные птицы отправились из Новосибирска на юг

Перелетные птицы отправились на юг из Новосибирской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Перелетные птицы начали сбиваться в косяки и улетать из Новосибирска в теплые страны. Об этом КП-Новосибирск рассказал орнитолог Алексей Яновский. При этом ученый отметил, что такие похолодания, как сейчас, в августе бывают почти каждый год, и заморозками их назвать сложно.

– Отдельные особо теплолюбивые виды птиц уже отправились в полет в сторону своих зимовок. Это происходит больше по их внутреннему стремлению, нежели из-за непогоды, – лирично заметил биолог. – Как правило, раньше других отлетают на юг виды, прилетающие оттуда позднее всего.

Кукушки полетели зимовать в Индию уже в конце июля. Многие стрижи улетели в начале августа: черные – в сторону Африки, а белопоясные – в Юго-Восточную Азию.

– Нынче их отлет растянулся. Последних стрижей я видел 13-го августа. В другие годы они исчезали дружно 5-го или 7-го августа, – добавил орнитолог.

В конце августа коршуны отправятся в долгий перелет через Казахстан, Среднюю Азию, Афганистан, Пакистан и Гималаи на зимовку в Индию.

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