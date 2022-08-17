Минтранс Новосибирской области запустит дополнительные электрички и автобусы для проезда на форум «Армия-2022»

В Минтрансе Новосибирской области позаботились о транспортной доступности форума. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обеспечило транспортную доступность военно-технического форума «Армия-2022». Он пройдет с 19 по 21 августа на военном аэродроме Толмачево в Новосибирске. Как сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области, зрителям представят более 50 единиц современной военной техники – боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных российских войск.

Жители региона смогут добраться до места проведения форума разными способами. В их числе – электрички и автобусы. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Чтобы не стоять в пробках, в министерстве порекомендовали поехать на форум на пригородном железнодорожном транспорте. Уже на самой территории аэродрома после прохождения контрольно-пропускного пункта для гостей и участников форума предусмотрены автобусы, курсирующие по территории воинской части.

От парковки возле Экспоцентра можно доехать на автобусе. Фото: Минтранс НСО.

Тем, кто приедет на личном автомобиле, просьба припарковаться перед Экспоцентром. Затем оттуда до военного аэродрома с 10:30 до 16:30 можно будет доехать на автобусе. Он будет ходить с интервалом в полчаса.

Специально для форума «Армия-2022» дополнительно запустят 10 электричек. От станции Аэрофлот пешком можно дойти за 12-17 минут. Для этого вдоль всего маршрута установлены указатели.

Схема прохода от станции до форума. Фото: Минтранс НСО.

С остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» до форума можно добраться на автобусе № 111Э. От метро «Площадь Маркса» – на маршрутах № 112, № 122 и № 228. От ТРЦ «МЕГА» гостей форума заберет маршрут № 227, а из Краснообска – маршрут № 124.

Автобусы идут до остановок «Путепровод» (маршруты № 111Э, № 112, № 122 и № 124) и «ГВФ» (маршруты № 227 и № 228). Оттуда до места проведения форума можно дойти неспешным шагом за 10 минут.

Время отправления, стоимость и продолжительность поездки на всех видах транспорта можно посмотреть на сайте министерства.

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