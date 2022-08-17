Прокуратура обнаружила попытки хищения 33 миллионов рублей из бюджета Новосибирской области

Из бюджета Новосибирской области чуть не украли 33 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из бюджета Новосибирской области чуть не украли 33 миллиона рублей. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

– Вскрыты факты преступного посягательства на бюджетные средства на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. В правоохранительные органы для проведения уголовно-процессуальных проверок направлено 10 материалов, по 6 из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся проверки, – уточнили в ведомстве.

Прокуроры отслеживали также и нецелевое использование бюджетных денег. Уже 22 виновных привлекли к административной ответственности.

Также по просьбе прокуратуры в регионе увеличили расходы на приобретение земельных участков для многодетных семей и жилья для детей-сирот, строительство поликлиник, водоснабжения, очистных сооружений, закупку важных лекарств и ликвидацию незаконных свалок. В итоге на эти цели предусмотрели дополнительно 2,9 миллиарда рублей.

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