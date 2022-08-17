Под Новосибирском 31-летний бизнесмен отмыл 17,5 миллионов рублей через фальшивую фирму

Под Новосибирском бизнесмен открыл фирму для вывода денег. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске будут судить 31-летнего жителя Мошковского района за незаконный вывод 17,5 миллионов рублей. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, являясь директором коммерческой организации, открыл в нескольких финансовых учреждениях счета и получил на них учетные данные, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Затем другие люди, которые хотели перевести через фирму деньги, покупали у него коды доступа к этим счетам. Таким образом «директор» с апреля по август 2020 года помог обналичить больше 17,5 миллионов рублей. Никакой другой деятельности его фирма не осуществляла. Компания была создана специально для того, чтобы незаконно выводить через нее финансы.

Полицейские задержали 31-летнего подозреваемого и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он оказался причастен к 4 эпизодам незаконного вывода денег по части 1 статьи 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. Бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы.

Дело передали в Центральный районный суд.

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