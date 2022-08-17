В прокуратуре начали проверку после падения новосибирского рабочего в 8-метровый котлован

В прокуратуре выяснят, были ли нарушения со стороны строительной организации. Фото: Спасатели МАСС.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку после падения рабочего в 8-метровый котлован на Красном проспекте. Сотрудники ведомства выяснят, нарушили ли в стройфирме трудовое законодательство, в том числе в части охраны труда.
– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – уточнили в региональной прокуратуре.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что следователи начали проверку по факту падения рабочего.
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