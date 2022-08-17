В Новосибирской области двое воров-рецидивистов украли тонну металла из грузового вагона

Под Новосибирском задержали двух воров металла. Фото: стоп-кадры.

Под Новосибирском задержали двух воров-рецидивистов в возрасте 39 и 44 лет, которые украли металлолом из грузового поезда на станции Кожурла в Убинском районе. Об этом в среду, 17 августа, рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

– Транспортные полицейские установили, что 44-летний мужчина проживает рядом с железнодорожной станцией и наблюдал, когда там останавливаются грузовые поезда. У него возник план хищения металлолома, к реализации которого он привлек своего 39-летнего знакомого, – рассказали в управлении.

Когда стемнело, воры забрались на полувагон и скинули из него на землю больше тонны лома. Затем они дождались, пока поезд уедет, перенесли металл и спрятали в ограде дома.

Мужчины хотели продать украденное в одном из пунктов приема, но прямо возле ограды их задержали транспортные полицейские.

Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. За кражу по предварительному сговору возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Теперь рецидивистам может грозить срок в колонии – до 5 лет лишения свободы.

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