Новосибирский оперштаб одобрил возвращение масочного режима в общественном транспорте

В Новосибирской области возвращают масочный режим в общественном транспорте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области оперштаб одобрил введение рекомендательного масочного режима в общественном транспорте. Также маски возвращают для сотрудников организаций, которые активно работают с гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам заседания оперштаба с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым было принято решение порекомендовать жителям Новосибирской области надевать одноразовые медицинские маски в общественном транспорте. Работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами, нужно соблюдать масочный режим при нахождении на рабочих местах.

Напомним, медицинская маска защищает от COVID-19 и других вирусов только в течение 2 часов.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что обязательный масочный режим в регионе пока возвращать не собираются.

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