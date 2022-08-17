Откровенные фотографии 37-летней жительницы Новосибирска оценивают в конкурсе от журнала Maxim

Откровенные снимки участницы из Новосибирска оценивают в конкурсе от мужского журнала. Фото: Miss Maxim 2022.

Жительница Новосибирска Нина Юманова приняла участие в конкурсе Miss Maxim 2022. Там нужно оценивать по две фотографии и выбирать ту девушку, которая понравилась больше. Пока 37-летняя претендентка на победу занимает 20 место в списке из 40 девушек со всей страны.

Больше половины проголосовавших посчитали полуобнаженные фотографии сибирячки «горячими» и отдали предпочтение ей по сравнению с другими конкурсантками.

Заявки принимают до 1 сентября. Члены жюри оценят не только фотографии, но и аккаунты претенденток в социальной сети «ВКонтакте». Итоги конкурса подведут 27 октября.

Как сообщают на сайте мероприятия, победительница получит профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов, ее фото разместят на обложке.

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