Новым директором молодежного «Первого театра» в Новосибирске стал Михаил Дробышев

В Новосибирске назначили нового руководителя "Первого театра". Фото: Минкульт НСО.

В Новосибирске назначили нового руководителя молодежного «Первого театра» на улице Ленина. Как сообщают в пресс-службе Минкульта региона, коллективу представили нового директора – Михаила Дробышева. Предыдущего директора Юлию Чурилову уволили в марте 2022 года.

Ранее Дробышев работал с молодежью в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. Под руководством нового директора театру предстоит расширить список спектаклей и план гастрольных выступлений.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что директора «Первого театра» Юлию Чурилову уволили. Обязанности исполняла ее заместитель.

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