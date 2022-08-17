Рассказываем о пробках на утро среды. Фото: Тимур ХАНОВ

Пробки в Новосибирске 17 августа 2022 года: затор на улице Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Стоит Октябрьский мост и улица Большевистская. Сложно проехать по улицам Добролюбова, Кирова, Никитина. Небольшая пробка на Фрунзе, затруднено движение по Владимировской.

На левом берегу стоит Советское шоссе, улицы Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев, Широкая и площадь Труда. Из-за аварии водители встали в пробку на дороге из Красноглинного в Обь. Сложно проехать по Колыванскому шоссе.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 3 балла.

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