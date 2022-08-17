В Новосибирске сгорел Volkswagen в жилом комплексе на улице Большевистской

В Новосибирске автомобиль сгорел под окнами ЖК. Фото: АСТ-54.
В ночь на среду, 17 августа, на улице Большевистской в жилом комплексе вспыхнул кроссовер Volkswagen Tiguan. Автомобиль полностью выгорел к приезду пожарных, рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
– Наш подписчик предположил, что был осуществлен поджог, так как ближе к утру на месте пожара появился экипаж полиции, – дополнили в сообществе.
Подробности и причины ЧП уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер