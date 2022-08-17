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Происшествия17 августа 2022 1:20

В Новосибирске сгорел Volkswagen в жилом комплексе на улице Большевистской

Очевидцы предположили, что машину могли поджечь
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске автомобиль сгорел под окнами ЖК. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске автомобиль сгорел под окнами ЖК. Фото: АСТ-54.

В ночь на среду, 17 августа, на улице Большевистской в жилом комплексе вспыхнул кроссовер Volkswagen Tiguan. Автомобиль полностью выгорел к приезду пожарных, рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

– Наш подписчик предположил, что был осуществлен поджог, так как ближе к утру на месте пожара появился экипаж полиции, – дополнили в сообществе.

Подробности и причины ЧП уточняются.

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