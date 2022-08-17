Новосибирский бизнесмен отправится в колонию на 3 года за то, что украл у Samsung 27 миллионов рублей

В Новосибирске бывшего управляющего офисом Samsung отправили в колонию на 3 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске мошенником, получившим 3 года колонии за хищение 27 миллионов рублей, оказался бывший руководитель новосибирского офиса корпорации Samsung. Он был главой офиса еще с 2013 по 2014 годы. Так как его деятельность никто не контролировал, они с подельником придумали преступную схему для обогащения. Об этом сообщают в пресс-службе Советского районного суда.

Злоумышленники начали искать компании, зарегистрированные на граждан, которые фактически ими не управляли. Они регистрировали компании в системе отслеживания товаров «MCS-бонус» и вносили данные, якобы эти юрлица являлись партнерами Samsung и реализовывали их товары. Таким образом мошенники получили возможность направлять деньги со счетов сторонних компаний себе в стимулирующие выплаты по программе мотивации.

Так, новосибирский бизнесмен и его подельник украли у Samsung почти 27,5 миллионов рублей.

– Приговором Советского районного суда города Новосибирска М. Куликов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и на основании санкции данной статьи ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – указано в сообщении суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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