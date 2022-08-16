В Новосибирске появился книжный интернет-магазин с сибирской литературой

Ежемесячно ассортимент магазина пополняется на 5-10 новых книг. Фото: ЧС-ИНФО

В Новосибирске появился интернет-магазин с книгами сибирских авторов. Его владелица подбирает литературу по региональному принципу. По ее мнению, если писатель родился, живёт и творит в Сибири, то это «наш автор».

— В настоящий момент у нас в магазине представлены авторы из Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского края, Якутии, а также из Тобольска, Иркутска, Ангарска. Мы постоянно в поиске новых писателей и поэтов. Некоторые авторы сами нас находят, — пояснила ЧС-ИНФО владелица интернет-магазина Анна Волокитина.

По ее словам, сейчас в магазине 208 книг, однако их число постоянно меняется и растет. Ежемесячно ассортимент магазина пополняется на 5-10 новых книг сибирских авторов.

— Если человек родился, живёт, творит в Сибири, то это наш автор. С современниками знакомимся в соцсетях или на литературных мероприятиях. Здорово в этом деле помогают библиотеки, журнал «Сибирские огни» и Союз писателей России. Некоторые авторы сами нас находят в соцсетях. Это постоянный, ежедневный процесс. На контакт, как правило, идут охотно, — пояснила Анна.

Магазину всего 9 месяцев, за это время удалось продать около полутысячи книг. Причем полноценно заработал он только весной текущего года. До этого времени книги сибирских авторов продавались исключительно на тематических ярмарках.

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