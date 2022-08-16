В Новосибирске мошенники прикидываются мобильными операторами, чтобы выманить доступ к сим-карте

Получая доступ к сим-карте, мошенники получают доступ и к банковским приложениям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирцам начали звонить мошенники под видом мобильных операторов. Они заявляют о якобы окончании срока службы сим-карты, однако для замены необязательно обращаться в офис — достаточно «обновить» ее удаленно. А получая доступ к сим-карте мошенники получают доступ и к банковским приложениям, привязанным к номеру телефона.

— Если клиенту поступает звонок от якобы сотрудника мобильного оператора с предложением замены SIM-карты, с высокой долей вероятности в отношении абонента пытаются совершить мошеннические действия. В нашей практике мы сталкивались с такой схемой обмана клиентов: неизвестные, представляясь специалистами службы поддержки, звонили абонентам и сообщали, что заканчивается срок договора (что, конечно же, невозможно), одновременно пытаясь авторизоваться в его личном кабинете на сервисах, где доступ возможен по номеру телефона и SMS. Абоненту на его номер приходил код, который и просили назвать мошенники, — сообщили Горсайту в пресс-службе одного из мобильных операторов.

В пресс-службе подчеркнули, что сим-карты не имеют срока годности. Однако многие люди ведутся на уловки мошенников, и те получают доступ к личному кабинету мобильного оператора. Через него они настраивают переадресацию СМС-сообщений, получают доступ к банковским приложениям и свободно переводят деньги со счета на счет.

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