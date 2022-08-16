Диетолог назвала самое полезное блюдо из яиц

По словам медика, людям с заболеваниями ЖКТ лучше всего сделать выбор в пользу омлета на пару. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, кому и как лучше готовить блюда из яиц. Так, по словам медика, людям с заболеваниями ЖКТ лучше всего сделать выбор в пользу омлета на пару.

— Если мы говорим про людей с заболеваниями ЖКТ, то здесь предпочтение щадящим способам приготовления. И лучший вариант — паровой омлет, причем без жареной корочки. Плюс в омлете сочетается молочный белок, получается насыщенный белком продукт, который достаточно легко усваивается. Жареная корочка, если мы говорим про глазунью, несколько мешает усвоению, — пояснила Наталья Круглова изданию NEWS.ru.

Людям со здоровой пищеварительной системой подойдет любой вариант кулинарной обработки яиц.

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