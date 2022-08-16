Врач рассказала, как не простудиться, используя кондиционер

В идеале — на кондиционере должна быть выставлена температура плюс 24-26 градусов. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какую температуру надо выставлять для работы кондиционера в жару, чтобы его использование не принесло вреда. По словам специалиста, в идеале — на кондиционере должна быть выставлена температура плюс 24-26 градусов, чтобы она была примерно равна комнатной. Важно, чтобы не было контрастов: когда человек с жаркой улицы заходит в холодное помещение.

— 22–24 градуса — это нормальная комнатная температура. При такой температуре некоторые люди могут быть в футболке, а другие надевают легкую кофту. Главное, чтобы не дуло, не сидеть под кондиционером. Когда включаете кондиционер, идет поток холодного воздуха, можно простыть, — рассказала Ирина Ярцева изданию NEWS.ru.

Медик отметила, что ночью температуру кондиционера можно понизить на пару градусов. Поскольку, как правило, люди спят, укрывшись одеялом.

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