Погода в Новосибирске на 17 августа 2022 года: первые заморозки

Ночью температура опустится до -1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 17 августа 2022 года будет пасмурно, а вдобавок пойдет дождь.

— Ночью температура в городе составит +7…+9 градусов, днем поднимется до +14…+16. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области метеорологи обещают первые заморозки: ночью начнется похолодание до -1 градуса, днем же будет около +8…+13. В северных районах местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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