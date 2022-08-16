В Новосибирской области нашли редкий гриб «Зуб Дьявола»

Гриб похож на жвачку с капельками крови. Фото: Кадр из видео\«Грибы и грибные места Новосибирска и НСО»

В Новосибирской области обнаружили необычный гриб, который по внешнему виду похож на жевательную резинку с капельками крови.

— Съездил в Караканский бор, нашёл какие-то подозрительные грибы, истекающие соком, — написал один из грибников в паблике Вконтакте «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО». — Может это разновидность трюфелей.

Как оказалось, грибники обнаружили Гиднеллиум Пека, или же «Зуб Дьявола». Это несъедобный гриб, который редко можно встретить в наших краях. Как правило, он растет в хвойных лесах Европы и Северной Америки. Как ранее рассказывал КП-Новосибирск миколог Дмитрий Агеев, в Новосибирской области его можно найти в Караканском, Кудряшовском, Пироговом и Ельцовском.

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