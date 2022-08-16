В Новосибирске семьям выплатят по 3 тысячи рублей на подготовку детей к школе

Размер выплаты будет зависеть от материального положения семьи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске нуждающиеся семьи смогут получить около 3 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Всего на эти нужды в бюджете предусмотрено 8,5 миллионов рублей.
— При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи около 3 тысяч рублей, — пояснили в мэрии.
Планируется, что соцподдержку на сборы к школе в текущем году получат более 3 тысяч детей.
— Семьям, нуждающимся в соцпомощи, необходимо подать заявление с указанием счета и реквизитов кредитной организации и составе семьи, также предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Также понадобится справка из общеобразовательной организации, где обучается ребенок, — рассказали в мэрии.
Напомним, что многодетные семьи региона также могут рассчитывать на соцподдержку при сборе в школу первоклассника, а также при отправлении ребенка в вуз. В первом случаи сумма единовременной выплаты составит 5 тысяч рублей, во втором — 10 тысяч рублей.
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