В Новосибирске ветеринары сделали компьютерную томографию оленю

В Новосибирске ветеринары провели компьютерную томографию для весьма необычного пациента. Фото: Кадр из видео\"Бэст"

В Новосибирске ветеринары провели компьютерную томографию для весьма необычного пациента. В этот раз на приеме у них оказалась не кошечка или собачка, а настоящий северный олень. Процесс процедуры медики засняли на видео.

— Такой необычный пациент на диагностике в клинике «Бэст» — провели компьютерную томографию, — подписали ветеринары ролик.

Чтобы провести оленю КТ, медикам пришлось укутать его в пленку и, придерживая веревками за ноги, укладывать в аппарат. Исследование животное проходило под анестезией.

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