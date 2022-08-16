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Общество16 августа 2022 15:42

Новосибирец погасил долг по алиментам, отдав машину бывшей семье

Он задолжал около 300 тысяч рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина задолжал около 300 тысяч рублей по алиментам.

Мужчина задолжал около 300 тысяч рублей по алиментам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области 37-летний мужчина накопил долг по алиментам около 300 тысяч рублей. В счет долга у него арестовали машину Kia Rio и выставили на торгах, но продать не смогли. Тогда авто решили передать бывшей жене должника.

— Автомобиль оценили в 284 тысячи рублей. Однако продать его не удалось. Тогда в рамках действующего законодательства мы предложили бывшей жене должника оставить за собой нереализованное арестованное имущество. Обычно взыскатели предпочитают деньги вместо имущества. Но в данном случае женщина забрала в счёт долга автомобиль, — рассказала врио начальника Куйбышевского отделения УФССП региона Анастасия Колесникова.

Женщина забрала автомобиль, но его стоимость оценили ниже, чем долг мужчины по алиментам. Оставшуюся сумму должнику еще предстоит выплатить.

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