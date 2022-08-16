Новосибирец погасил долг по алиментам, отдав машину бывшей семье

Мужчина задолжал около 300 тысяч рублей по алиментам.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирской области 37-летний мужчина накопил долг по алиментам около 300 тысяч рублей. В счет долга у него арестовали машину Kia Rio и выставили на торгах, но продать не смогли. Тогда авто решили передать бывшей жене должника.
— Автомобиль оценили в 284 тысячи рублей. Однако продать его не удалось. Тогда в рамках действующего законодательства мы предложили бывшей жене должника оставить за собой нереализованное арестованное имущество. Обычно взыскатели предпочитают деньги вместо имущества. Но в данном случае женщина забрала в счёт долга автомобиль, — рассказала врио начальника Куйбышевского отделения УФССП региона Анастасия Колесникова.
Женщина забрала автомобиль, но его стоимость оценили ниже, чем долг мужчины по алиментам. Оставшуюся сумму должнику еще предстоит выплатить.
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