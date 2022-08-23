«Надоел, заберите!»: В Новосибирске хозяева три раза сдавали больного кота в приют

Мейн-Кун поступил больной и запущенный, у него капала слюна. Фото: Предоставлены Аленой Ищенко

Зоозащитница Алена Ищенко трижды спасала породистого кота от нерадивых хозяев. Все три раза питомца сдавали в приют, а потом забирали обратно. Зоозащитница рассказала КП-Новосибирск печальную историю пушистого.

Все началось в июне 2022 года. Тогда хозяева сдали больного кота породы мейн-кун в приют якобы из-за рождения второго ребенка. 25-летний мужчина привез питомца на «Лексусе» и стал оправдываться. Говорил, что денег на животное нет, потому что второй ребенок родился. Кот поступил больной, с вирусным заболеванием, и Алена стала его лечить.

Хозяин кота на "Лексусе" сказал, что якобы нет денег на лечение. Фото: Предоставлено Аленой Ищенко

У бедного кота обнаружили во рту язвы и воспаленные зубы. На его лечение волонтер потратила более 4 тысяч. Однако, как только кот выздоровел, вновь объявились его хозяева. Они стали умолять вернуть им животное. При этом сами за котом не поехали: послали забрать питомца курьера.

- Спустя пару недель мне опять пишет муж из этой семьи: «Кот делает что попало, надоел, заберите». Я забрала кота в приют, а через три дня объявилась жена и стала просить его обратно. Якобы из-за развода мужчина сдал его в приют, назло ей. Все никак не могли его поделить. Кота я опять полечила, и хозяйка приехала за ним со словами: «Это мой любимый кот, я его никому не отдам, он со мной будет жить, я с мужем развелась…», – рассказала КП-Новосибирск Алена Ищенко.

Зоозащитница подумала, что наконец-то хвостатый страдалец обретет покой. Однако в конце августа он снова попал к Алене – уже в третий раз. Сибирячке написала незнакомая женщина. Она попросила бесплатно вылечить того самого кота и забрать себе. Оказалось, что предыдущие владельцы опять решили пристроить мейн-куна. Нашли новую хозяйку через сервис объявлений, а заодно дали этой женщине номер Алены. Еще и посоветовали, мол, звоните, она кота, если что, вылечит, еще и бесплатно. Алена наконец-то разозлилась:

- Я этой парочке говорила первый, второй, третий раз: ребята, отвалите от кота. У вас нет даже тысячи, чтобы его вылечить. В ответ слышала, как они его любят. А потом кот оказался на «Авито», – негодует Алена Ищенко. – Они просто допекли меня.

Три раза зоозащитница лечила кота и больше не готова его возвращать. Фото: Предоставлено Аленой Ищенко

Странные хозяева вновь пытались себя оправдать. Так, мужчина стал уверять, что отдал мейн-куна, уезжая из страны. Алена не поверила ему и накричала. А в ответ тот стал угрожать женщине.

- Я этого кота уже не отдам. У этого мужчины взяла добровольную расписку о передаче кота мне в приют. Будем искать ему добрые руки, – добавила Алена Ищенко

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