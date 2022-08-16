В Новосибирске на Октябрьском мосту образовалась серьезная пробка

В Новосибирске Октябрьский мост вновь сковала пробка. Фото: мэрия Новосибирска

Во вторник, 16 августа, Октябрьский мост вновь сковала серьезная пробка. Это следует из данных сервиса «2ГИС».

Причина затора в ремонтных работах на мосту, которые начали в первых числах августа. Как рассказывали в компании «СпецТрансСтрой», там заменят асфальтобетон, освещение и систему водоотвода, а также установят новые ограждения с перилами. Работы планируют завершить к концу 2024 года.

Жителей Новосибирска возмущает то, что по мосту невозможно нормально проехать, не простояв несколько часов в пробке. Многие оставляют на карте комментарии – как гневные, так и шутливые.

− Оставь надежду, всяк сюда входящий.

− Хочу кушать.

− Это издевательство, − отмечают жители города.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске стартовал ремонт Октябрьского моста.

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