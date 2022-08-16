В Новосибирске ремонт улицы Ватутина над теплотрассой могут отложить на 2023 год

Не отремонтированными остались только два участка улицы Ватутина, где идут работы на теплотрассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двухгодичный ремонт улицы Ватутина в Новосибирске подходит к концу. Магистраль отремонтировали на всем протяжении, а это без малого 5 километров. Остались только участки, которые находятся над теплотрассой. Их сдачу могут перенести на следующий год.

— Ремонт практически закончен. Но есть некоторые принципиальные вопросы. На двух участках общей протяженностью 600 метров ведёт ремонтные работы СГК. Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия. Решение об этом будет принято на совещании, где обсудят все технические нюансы, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам подрядчика, ремонтные работы на улице Ватутина на завершающей стадии. Во время комиссии выявили мелкие недостатки, но их уже устраняют. Подрядчику осталось нанести разметку и отремонтировать два оставшихся светофора из четырех.

Напомним, что ремонт теплосетей на Ватутина начался 23 мая и продлиться до 15 октября. Именно на такой срок перекрыли улицу, что вызвало недовольство граждан из-за огромных пробок. Властям даже пришлось объяснять, почему необходимо полное перекрытие улицы, а не частичное.

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