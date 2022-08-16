В Новосибирской области должниками в 2022 году чаще всего становятся мужчины

В Новосибирской области мужчин-должников на 19% больше, чем женщин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первом полугодии 2022 года среди должников в Новосибирской области чаще всего встречаются мужчины. Такими данными с КП-Новосибирск поделились в Управлении Федеральной службы судебных приставов по НСО.

− Мужчин-должников 51%, а женщин – 32%. Остальная доля приходится на юридические лица, − пояснили в УФССП России по Новосибирской области.

Средний возраст должников составляет от 40 до 50 лет.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области 3-летний ребенок стал должником.

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