В Новосибирской области похоронили героически погибшего на Украине 32-летнего майора

В селе Половинное Новосибирской области состоялся траурный митинг, посвященный памяти майора Павла Штепа. Фото: krasnozerskoe.nso.ru

В селе Половинное Новосибирской области состоялся траурный митинг, посвященный памяти майора Павла Штепа. 32-летний сибиряк погиб 4 августа в ходе спецоперации на Украине.

— Павел Васильевич посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу, — сообщается на сайте администрации Красноозерского района.

Участники митинга возложили цветы и почтили память земляка минутой молчания.

Известно, что Павел родился в многодетной семье. В 2007 году он закончил в своем родном селе школу с серебряной медалью, а потом поступил в Новосибирский военный институт на факультет разведки. Окончив вуз с отличием, Павел отправился проходить службу в войсках специальных операций в Москве.

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