Новосибирца осудили на 3 года условно за смертельное ДТП в Кемеровской области

В микроавтобусе было 7 пассажиров. Фото: МВД по Кемеровской области

Суд Кемеровской области на 3 года условно осудил новосибирца за смертельное ДТП. 39-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся на микроавтобусе. Вместе с ним в машине было семь пассажиров. Один из них погиб, еще трое пострадали.

— 12 августа 2021 года водитель микроавтобуса «Тойота Гранд Хайс» двигался из Красноярска в Новосибирск по Ленинск-Кузнецкой трассе. На 66 километре он не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП один пассажир погиб, еще трое получили травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, — пояснили в суде.

Водителя признали виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет условно и запретили три года садиться за руль. Кроме того, суд признал право потерпевших взыскать с осужденного компенсацию за причиненный вред.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер