В мэрии Новосибирска назвали причину потопа в Академгородке

В мэрии Новосибирска объяснили, почему затопило Академгородок. Фото: Арина Павлова / Татьяна Агафонцева

Некоторое время назад Академгородок затопило после сильного ливня. Тогда машины наполовину оказались под водой. В мэрии Новосибирска назвали причину необычайного потопа.

Напомним, информация о том, что Академгородок «поплыл», появилась 8 августа 2022 года.

− Основной причиной подтопления на улицах Академгородка является недостаточная пропускная способность ливневых коллекторов. Сеть ливневой канализации в нижней зоне Академгородка строилась в 70-е годы прошлого века, − объяснили КП-Новосибирск в мэрии.

С тех пор площадь территории, с которой необходимо собирать воду, значительно увеличилась, а вот пропускная способность ливневок осталась прежней. Когда резко выпадает большое количество осадков, канализационная сеть попросту не может быстро их принять.

В мэрии добавили, что, по данным Гидрометцентра, 7 августа в районе Академгородка выпало 17 миллиметров осадков. Это составляет практически треть месячной нормы (59 миллиметров).

− После окончания ливней произведена уборка мусора с дождеприемных устройств и очистка ливневых коллекторов, − рассказали в мэрии.

Ранее КП-Новосибирск показывала последствия ливневого дождя в Академгородке 8 августа 2022 года.

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