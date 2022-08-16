В Новосибирской области мужчину, зарезавшего бывшую жену и 8-летнюю дочь, отправили в колонию на 18 лет

Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине, жестоко убившему свою бывшую жену и дочь. Фото: соцсети

Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине, жестоко убившему свою бывшую жену и дочь. Напомним, трагедия произошла в прошлом году в селе Рождественка Чановского района. По словам самого сибиряка, в тот день он приехал к бывшей супруге, чтобы помириться и восстановить отношения. Но женщина была против. Тогда он схватился за нож.

— Бывшей жене обвиняемый нанес не менее 13 ножевых ранений. А когда к нему подбежала 8-летняя дочь, которая пыталась помешать ему и защитить мать, то он нанес ей не менее 7 ножевых ранений, — рассказала КП-Новосибирск старший прокурор отдела государственных обвинителей Анжелика Егорова. — И женщина, и девочка скончались от обильной кровопотери.

После случившегося мужчина сбежал с места преступления, однако вскоре его задержала полиция. В суде сибиряк признал свою вину частично: он утверждал, что хотел только поговорить с женой, а убивать ее и дочь не собирался.

Суд признал его виновным в особо жестоком убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка и приговорил к 18 годам колонии строгого режима. В колонии осужденный также должен будет пройти принудительное лечение. Кроме того, сибиряка обязали выплатить миллион рублей их общему с бывшей супругой старшему сыну в качестве компенсации морального вреда.

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