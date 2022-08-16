В Новосибирской области 3-летний ребенок стал должником

Трехлетний ребенок стал самым молодым должником в Новосибирской области в 2022 году.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Самым молодым должником в Новосибирской области в 2022 году стал трехлетний ребенок. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по НСО.
Речь идет о солидарной ответственности − то есть ребенок оказался должен юридически, поскольку он обладает определенными обязательствами в отношении какого-либо объекта. Этот вопрос регулируется Гражданским Кодексом РФ.
Как рассказали в УФССП России по Новосибирской области, самым возрастным должником в 2022 году стал 108-летний человек.
− За ним числится долг за услуги ЖКХ, − объяснили судебные приставы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер