В Новосибирской области 3-летний ребенок стал должником

Трехлетний ребенок стал самым молодым должником в Новосибирской области в 2022 году. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самым молодым должником в Новосибирской области в 2022 году стал трехлетний ребенок. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по НСО.

Речь идет о солидарной ответственности − то есть ребенок оказался должен юридически, поскольку он обладает определенными обязательствами в отношении какого-либо объекта. Этот вопрос регулируется Гражданским Кодексом РФ.

Как рассказали в УФССП России по Новосибирской области, самым возрастным должником в 2022 году стал 108-летний человек.

− За ним числится долг за услуги ЖКХ, − объяснили судебные приставы.

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