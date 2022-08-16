В Новосибирске заканчивают ремонт улицы Ватутина

В Новосибирске завершается двухгодичный ремонт улицы Ватутина. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске завершается двухгодичный ремонт улицы Ватутина. Дорожное покрытие обновлено на протяжении всей магистрали — это почти 5 километров. Исключением стали участки, где ведется реконструкция теплосетей. Их сдачу могут перенести на следующий год.

— Ремонт здесь ведётся по национальному проекту БКД. Это очень важный объект транспортной инфраструктуры левого берега. Он практически готов, но есть некоторые принципиальные вопросы. На двух участках на улице Ватутина общей протяженностью 600 метров ведёт ремонтные работы ООО «СГК». Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия. Решение об этом будет принято на совещании, где обсудят все технические нюансы, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

12 августа улицу проверила предварительная рабочая комиссия, которая выявила небольшие недостатки, которые уже устраняют.

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