В Новосибирской области поселились куница и енотовидная собака

В лесах Новосибирской области начали появляться совсем нехарактерные для наших широт животные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В лесах Новосибирской области начали появляться совсем нехарактерные для наших широт животные. Почему так происходит, рассказали в региональном минприроды.

— Раньше, еще в период существования Советского союза, Уральские горы служили своего роды водоразделом существования двух видов куньих: соболей и куниц. Так, в западной части до Урала обитала куница, а восточнее — соболь, — рассказал на пресс-конференции 16 августа министр природы региона Алексей Севастьянов. — Сейчас у нас в области большая численность куницы, она расселилась здесь и ушла достаточно далеко от Урала. Связано такое переселение может быть с климатическими изменениями, потеплением.

По словам министра, еще одним нехарактерным видом для Новосибирской области стала енотовидная собака. Сейчас ее часто можно встретить в юго-западных районах области.

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