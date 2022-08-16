Новосибирского топ-менеджера осудили за кражу 27 миллионов рублей

Мошеннику понадобилось чуть больше года, чтобы похитить более 27 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирского топ-менеджера крупной иностранной компании осудили за мошенничество на сумму более 27 миллионов рублей. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

— С апреля 2013 года по март 2014 года мужчина был руководителем структурного подразделения «Новосибирского офиса» иностранной корпорации. За этот период он похитил 27,5 миллионов рублей, которые корпорация выделила компаниям-партнерам, реализующим товар, в качестве стимулирующих выплат, — сообщили в Советском районном суде.

Для мошеннической схемы обвиняемому потребовался напарник, личность которого еще предстоит выяснить. Вместе они придумали план, как через подставные юрлица, которые якобы были представителями компаний-партнеров, похищать средства, выделенные в качестве стимулирующих выплат. Сумму, которую мошенникам удалось похитить, они поделили между собой и потратили.

— Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Требования гражданского иска в размере 27 498 916 рублей 90 копеек удовлетворены в полном объеме, — пояснили в суде.

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