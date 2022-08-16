В Новосибирске Дзержинскую линию метро продлят за 26,7 миллиарда рублей

Дзержинскую линию метро в Новосибирске продлят за 26,7 миллиарда рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске продлят Дзержинскую линию метро. Работы оценивают в 26,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Планируется построить две новые станции – «Молодежную» и «Северную», а также электродепо «Волочаевское».

− Комплекс работ по достройке Дзержинской линии с электродепо, выносами коммуникаций оценивается в 26,7 миллиарда рублей, − рассказали в мэрии.

Развитие метрополитена предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, которую утвердили в сентябре 2018 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске до 2030 года хотят построить шесть станций метро. Речь идет о станциях «Спортивная», «Гусинобродская», «Молодежная», «Площадь Станиславского», «Пермская» и «Северная».

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