В минобре прокомментировали жалобы новосибирцев на навязывание школьной формы

В минобре прокомментировали жалобы родителей школьников на навязывание формы определенных фирм. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В министерстве образования Новосибирской области прокомментировали жалобы родителей школьников на навязывание формы определенных фирм. По словам новосибирцев, альтернативу учебные учреждения им не предоставляли, а фирменная одежда стоит немалых денег.

— Заставлять родителей покупать школьную форму в конкретной фирме является неправомерным. Если директор или администрация школ с таким требованием обращаются к родителям, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления либо в министерство, — прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.

В министерстве также отметили, что право устанавливать требования к школьной форме остается за самим учебным учреждением. И решение это должно приниматься совместно с родительским комитетом. Однако школа не может заставлять родителей покупать форму у определенного производителя, а также не допускать к урокам тех детей, у кого этой формы нет.

Сейчас жалобы родителей также проверяет также прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы пожаловались на навязывание школьной формы конкретных фирм

Разбираться в этом будет прокуратура (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер