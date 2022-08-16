В минобре прокомментировали жалобы новосибирцев на навязывание школьной формы

В минобре прокомментировали жалобы родителей школьников на навязывание формы определенных фирм.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В министерстве образования Новосибирской области прокомментировали жалобы родителей школьников на навязывание формы определенных фирм. По словам новосибирцев, альтернативу учебные учреждения им не предоставляли, а фирменная одежда стоит немалых денег.
— Заставлять родителей покупать школьную форму в конкретной фирме является неправомерным. Если директор или администрация школ с таким требованием обращаются к родителям, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления либо в министерство, — прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.
В министерстве также отметили, что право устанавливать требования к школьной форме остается за самим учебным учреждением. И решение это должно приниматься совместно с родительским комитетом. Однако школа не может заставлять родителей покупать форму у определенного производителя, а также не допускать к урокам тех детей, у кого этой формы нет.
Сейчас жалобы родителей также проверяет также прокуратура.
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