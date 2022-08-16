В Новосибирске экс-полицейский заплатит 750 тысяч рублей за сбитого пешехода

Потерпевший получил вторую группу инвалидности. Фото: Предоставлено родственниками потерпевшего

В Новосибирске бывший полицейский избежал уголовного наказания за сбитого пешехода, однако заплатит ему компенсацию. Подробности приговора рассказали в прокуратуре Первомайского района.

ДТП случилось вечером 21 октября 2018 года у дома на улице Первомайской, 218. По данным ГИБДД, седан Nissan Almera сбил 22-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

22-летний парень получил открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги, впал в кому. После восстановления и реабилитации получил инвалидность. В мае 2020 года Первомайский районный суд назначил для виновника ДТП полтора года ограничения свободы. Адвокат обвиняемого обжаловал приговор, апелляция оставила его в силе, кассационная инстанция отменила и направила на новое рассмотрение.

- Суд вновь назначил 1,5 года ограничения свободы с запретом заниматься работой, связанной с управлением транспортом. Однако в связи с истечением сроков давности обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму в 750 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Приговор не вступил в законную силу.

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