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Здоровье16 августа 2022 9:50

192 человека за сутки заболели коронавирусом в Новосибирской области

Летальных исходов за последний день не было
Надежда РЫЖКИНА
Заболевших ковидом становится больше.

Заболевших ковидом становится больше.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области все больше человек заболевают коронавирусом. За последние сутки ковид обнаружили еще у 192 человек, в том числе у 16 детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

– Умерших от COVID-19 за прошедший день нет. За день выздоровели еще 29 человек. В отделениях реанимации находятся 32 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, – сообщают в оперштабе.

Всего в больницы региона с коронавирусом и подозрением на него госпитализированы 531 пациент, из них 65 детей.

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