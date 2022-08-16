Под Новосибирском 18-летний парень без прав врезался в столб

В ДТП пострадали два пассажира иномарки. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Искитимском районе Новосибирской области 18-летний парень без прав вылетел в кювет и врезался в столб. Произошло ДТП рано утром 15 августа.

— 18-летний парень за рулем автомобиля Toyota Corona двигался со стороны села Новолокти в сторону станции Евсино. На 29 километре он не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и врезался в столб, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что молодой человек был без прав. Кроме того, за руль он сел, будучи пьяным. ДТП не обошлось без пострадавших. Различные травмы получили два пассажира «Тойоты»: 19-летняя девушка и 21-летний парень.

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