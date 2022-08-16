Охотники не смогли поймать медведя, вырвавшего корове позвоночник в Новосибирской области

Охотники не смогли поймать медведя-убийцу в Северном районе Новосибирской области.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
В Северном районе Новосибирской области охотники не смогли поймать медведя, который вырвал корове позвоночник. Об этом во вторник, 16 августа, на пресс-конференции сообщил и.о. министра природных ресурсов НСО Алексей Севастьянов.
Как ранее рассказывали в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, медведь напал на двух коров. Вторая осталась жива и вернулась в деревню.
После этого охотникам разрешили убить зверя, ведь он угрожал жизни местных жителей. Однако косолапый ушел от «преследователей».
− На отстрел по законодательству дается всего три дня. В эти сроки добыть медведя не удалось, − рассказал Алексей Севастьянов.
По словам и.о. министра природных ресурсов НСО, сейчас ведется мониторинг с места. Если появится необходимость, разрешение на отстрел выдадут повторно. Но пока дополнительного обращения не было.
Ранее КП-Новосибирск писала, что охотникам разрешили убить медведя, который вырвал корове позвоночник в Новосибирской области.
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