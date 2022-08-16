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Общество16 августа 2022 9:43

Охотники не смогли поймать медведя, вырвавшего корове позвоночник в Новосибирской области

На отстрел давали три дня
Анастасия ХРОМЫХ
Охотники не смогли поймать медведя-убийцу в Северном районе Новосибирской области.

Охотники не смогли поймать медведя-убийцу в Северном районе Новосибирской области.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Северном районе Новосибирской области охотники не смогли поймать медведя, который вырвал корове позвоночник. Об этом во вторник, 16 августа, на пресс-конференции сообщил и.о. министра природных ресурсов НСО Алексей Севастьянов.

Как ранее рассказывали в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, медведь напал на двух коров. Вторая осталась жива и вернулась в деревню.

После этого охотникам разрешили убить зверя, ведь он угрожал жизни местных жителей. Однако косолапый ушел от «преследователей».

− На отстрел по законодательству дается всего три дня. В эти сроки добыть медведя не удалось, − рассказал Алексей Севастьянов.

По словам и.о. министра природных ресурсов НСО, сейчас ведется мониторинг с места. Если появится необходимость, разрешение на отстрел выдадут повторно. Но пока дополнительного обращения не было.

Ранее КП-Новосибирск писала, что охотникам разрешили убить медведя, который вырвал корове позвоночник в Новосибирской области.

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