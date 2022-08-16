СК проверит стройфирму после падения рабочего в 8-метровый котлован на стройке в Новосибирске

Мужчина упал в котлован, когда выполнял работы по возведению стен. Фото: спасатели МАСС
В Новосибирске следователи начали проверку после падения 34-летнего строителя в 8-метровый котлован на стройплощадке. Проверку проводят по факту нарушения требований охраны труда.
— Утром 15 августа 2022 года в утреннее время 34-летний мужчина, состоящий в должности бетонщика, выполнял работы по возведению стен и упал с рабочей площадки в котлован глубиной около 8 метров, — пояснили следователи. — По факту падения проводится доследственная проверка. В ее рамках устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, что после падения мужчины на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы. Они подняли пострадавшего из котлована с помощью крана и передали медикам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске рабочий упал со стройплощадки в 8-метровый котлован
Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли на скорой (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер