СК проверит стройфирму после падения рабочего в 8-метровый котлован на стройке в Новосибирске

Мужчина упал в котлован, когда выполнял работы по возведению стен. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске следователи начали проверку после падения 34-летнего строителя в 8-метровый котлован на стройплощадке. Проверку проводят по факту нарушения требований охраны труда.

— Утром 15 августа 2022 года в утреннее время 34-летний мужчина, состоящий в должности бетонщика, выполнял работы по возведению стен и упал с рабочей площадки в котлован глубиной около 8 метров, — пояснили следователи. — По факту падения проводится доследственная проверка. В ее рамках устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что после падения мужчины на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы. Они подняли пострадавшего из котлована с помощью крана и передали медикам.

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