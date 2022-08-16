Жители улиц Малыгина и Хилокской требуют убрать ярмарки возле Клещихинского кладбища в Новосибирске

Жители домов возле Хилокского рынка требуют закрыть ярмарки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители проблемных улиц Хилокской и Малыгина в окружении мусорного полигона, рынков и кладбища подали иск в суд из-за ярмарок, которые расположены в санитарно-защитной зоне.

Разрешение на проведение этих ярмарок с 2021 по 2024 годы дала мэрия Новосибирска. Но теперь мэрия обязана по решению Новосибирского областного суда установить санитарно-защитную зону возле кладбища «Клещихинское» и мусорного полигона. В границы зоны должны внести дома на Малыгина и овощные рынки, а это означает, что ярмарок на этом месте быть не должно.

Более того, защитник интересов местных жителей, руководитель региональной общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов рассказал КП-Новосибирск, что после массовой драки в районе Хилокского рынка появилась отдельная петиция. В ней жильцы домов с улиц Хилокской и Малыгина требуют закрыть рынок.

– Там недавно была драка таджиков. Они закупаются, работают на Хилокском рынке, несанкционированном Малыгинском рынке или на этих ярмарках, – считает Михаил Михайлов. – Это даже не ярмарки, а стационарные киоски, в которых расположены халяльные, шашлычные, парикмахерские, ателье по пошиву и прокату одежды, в том числе и национальной. И естественно, там работают те же мигранты, – заметил в беседе с КП-Новосибирск общественник.

По мнению местных жителей, если не будет ярмарок и рынка, то не будет и угрозы для жизни.

– Нам страшно ходить здесь. Буквально недавно на пустыре нашли мужчину со вспоротым животом, в прошлом году задушенную женщину, – делятся создатели петиции.

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