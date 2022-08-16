Около 60% новосибирцев заявили о плохом состоянии общественного транспорта в городе

Около 60% новосибирцев недовольны состоянием общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 60% жителей Новосибирска считают, что городской общественный транспорт находится в плохом состоянии. Такие данные показал опрос, проведенный экспертами «Дрома».

Опрос является всероссийским и проводится в период со 2 по 11 августа. В этом году количество участников составило около девяти тысяч человек.

Выяснилось, что больше половины новосибирцев возмущены состоянием автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта.

− 26% местных жителей назвали автопарк своего региона ужасным, а 31% респондентов считает его плохим, − рассказали аналитики. – Еще 31% участников опроса поставил оценку «удовлетворительно».

Только 12% опрошенных довольны состоянием общественного транспорта. Среди них 9% поставили оценку «хорошо», а остальные 3% − «отлично».

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