Заморозки до -1 градуса придут в Новосибирскую область 17 августа

Заморозки обещают с 17 по 19 августа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирскую область с 17 августа придут заморозки. Синоптики прогнозируют, что температура опустится до 0…-1 градуса.

— С 17 по 19 августа при прояснениях в приземном слое ожидаются заморозки до 0…-1 градуса, — пояснили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В среднем по области ночью температура не будет подниматься выше +7 градусов, а днем — +18 градусов. Местами ожидаются дожди и туманы, ветер северный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В областном центре воздух днем не прогреется выше отметки в +17 градусов. Ночи также будут прохладными — до +10 градусов.

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