Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться с подтоплением дороги на Курчатова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил решить проблему с подтоплением кольца на Курчатова. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил решить проблему, связанную с подтоплением автомобильного кольца на улице Курчатова. Об этом он заявил во вторник, 16 августа, на аппаратном совещании.

Речь идет о проблемном участке на стыке четвертого, пятого и шестого микрорайонов.

По словам градоначальника, дорогу на Курчатова затапливало уже дважды за это лето. Мэр сделал вывод, что этот вопрос носит системный характер.

− Причина подтопления может быть в построенной улице Мясниковой, − отметил Анатолий Локоть. − Ведь раньше потоки воды распределялись по грунту. Сейчас же все стекает к кольцу и присоединяется к той воде, которая течет по Курчатова и другим улицам.

Ситуацию, когда движение транспорта на развязке останавливается на час из-за потопа, мэр Новосибирска назвал недопустимой.

Градоначальник обратился к представителям департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, а также к администрации Калининского района. Анатолий Локоть поручил им оценить качество работы ливневки и найти техническое решение проблемы.

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