Более 50 образцов военной техники представят на форуме «Армия-2022» в Новосибирской области

В Новосибирске представят более 50 образцов военной техники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 50 современных боевых машин продемонстрируют новосибирцам на Международном форуме «Армия-2022». Напомним, форум пройдет с 19 по 21 августа на военном аэродроме «Толмачево». Жителей региона приглашают стать гостями форума. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На форуме будут представлены боевые машины противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных российских войск.

– Гости смогут ознакомиться с многоцелевыми ударными вертолётами Ми-24 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», ракетными комплексами С-400 «Триумф», машиной дистанционного разминирования «Листва», – рассказал врио командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа полковник Олег Короткевич.

В рамках форума представят образцы спецтехники МЧС России, Росгвардии, а также продукцию предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

– Военнослужащие Центрального военного округа подготовят для гостей форума выставку стрелкового оружия и современной экипировки, – добавил Олег Короткевич.

Международный форум проводят, чтобы укрепить положительное мнение о Вооруженных Силах Российской Федерации. Также мероприятие поспособствует патриотическому воспитанию граждан.

Посмотреть на боевые машины и узнать больше об армии придут школьники, студенты, кадеты, юнармейцы, ветераны и представители общественных организаций Новосибирской области.

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